عادل حموة: كمال أتاتورك تصور أن الدين عنصر تخلف

الخميس 26 ديسمبر 2019

قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر،إن تركيا دولة إسلامية مهمة، تمتلك دور استراتيجي، ومن الممكن أن تكون قوة للاستقرار، لكن لديها حظ سئ مع القيادات.



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وأضاف حمودة، خلال برنامج مساء dmc، أن النسيج الوطني داخل تركيا يتمزق، نظراً لوجود تناقضات كثيرة على مدار السنوات الماضية والآن.

واستكمل رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن لبس المرأة والحداثة ومستوي العقليات، والحديث عن علاقة الرجل بالمرأة، تناقض داخل تركيا قديم تاريخياً، لافتاً إلى أن كمال أتاتورك؛ والذي تولي بعد سقوط الخلافة العثمانية، كان يتصور أن الدين عنصر تخلف.