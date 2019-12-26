شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق غابات تشيلي تدمر 150منزلاً والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت إدارة الإطفاء أنه تم إخلاء عديد من أحياء المدينة. وأضافت هيئة الدفاع المدني أن التيار الكهربائي انقطع عن 3 آلاف شخص. وأقامت السلطات مركزي إيواء موقتين للمتضررين من الحرائق.
وتعتقد السلطات أن الحرائق اندلعت عن عمد وتم فتح تحقيق وبدء عملية بحث عن المشتبه بهم، حسبما قال خورخي مارتينيز دوران، الرئيس الإداري بإقليم فالبارايسو.
وأضافت هيئة الدفاع المدني بأن الحرائق ألحقت أضرارا بمنطقة مساحتها مائة هكتار، ما يعادل مساحة حوالي 140 ملعب كرة قدم.
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