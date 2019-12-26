شكرا لقرائتكم مصرع 5 مقاتلين موالين لإيران إثر غارات في شرق سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 5 عناصر من الفصائل الموالية لإيران في سوريا إثر غارات جوية استهدفت، مساء الأربعاء، مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأشار المرصد إلى أنّ "صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر اللواء 47 التابع لميليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

ولفت المرصد إلى تسجيل "انفجارات عدة"، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "أن يكون مصدرها طائرات مسيرة".

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وقوات النظام السوري في المحافظة تلقى دعما من قوات موالية لإيران ومن قوى أجنبية، بينها مقاتلون عراقيون.

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كما تنتشر فيها قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الذي تقوده واشنطن في مواجهة داعش. وكان التحالف قد استهدف في أوقات سابقة قوات موالية للنظام.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، قضى 5 آخرون من القوات الموالية لإيران إثر غارات مشابهة استهدفت محيط البوكمال، بحسب المرصد.

ووفق المصدر نفسه، قتل 28 مقاتلا موالين لإيران في أيلول/سبتمبر، بينهم 10 عراقيين على الأقل، في غارات مشابهة.

وكانت هيئة تابعة لحزب الله اللبناني نسبت في حينه مسؤولية القصف إلى إسرائيل، استنادا إلى "مصدر أمني سوري".

وفي حزيران/يونيو 2018، نسب مسؤول أميركي في واشنطن المسؤولية عن غارات وقعت في أقصى الشرق السوري إلى إسرائيل.

وكانت الغارات أسفرت عن مقتل 55 مقاتلا من القوات الموالية للنظام، بالأخص من السوريين والعراقيين، بحسب المرصد السوري.