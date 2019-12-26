السيسي يصدر قرارا بتعويض المتضررين من تشييد السد العالي

أصدر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، قرارا بـ"تخصيص أراض لصالح محافظة ​أسوان​، لتوزيعها على المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة، عن خسائرهم جراء تشييد السد العالي". كما أصدر قرار اخر بـ"تخصيص أراض في أسوان لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة".

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