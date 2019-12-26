ليبرمان عن هروب نتانياهو: الردع الإسرائيلي ينهار

أعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ​أفيغدور ليبرمان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "لحظة هروب رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أثناء زيارته لمقر انتخابي لحزبه في مستوطنة أشكلون بعد إطلاق ​قذائف صاروخية​ من ​قطاع غزة​، يعني انهيار الردع الإسرائيلي".

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