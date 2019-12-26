حبيش عزى بضحايا حادث السير في عكار

اكد النائب ​هادي حبيش​ في تصريح له أن "خسارة شبابنا في عكار وعلى مساحة الوطن نتيجة ل​حوادث السير​، هو كارثة ويجب وضع حد لها. ولاهلنا في السنديانة و​وادي الحور​ نقول: مصيبتكم مصيبتنا وألمكم ألمنا، رحم الله ​الشباب​ وأسكنهم جنانه والهمكم الصبر على مصابكم".

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