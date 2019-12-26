حبيش عزى بضحايا حادث السير في عكار

اكد النائب هادي حبيش في تصريح له أن "خسارة شبابنا في عكار وعلى مساحة الوطن نتيجة لحوادث السير، هو كارثة ويجب وضع حد لها. ولاهلنا في السنديانة ووادي الحور نقول: مصيبتكم مصيبتنا وألمكم ألمنا، رحم الله الشباب وأسكنهم جنانه والهمكم الصبر على مصابكم".
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