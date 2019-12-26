شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: الشعب المصري نسيج واحد وقوى ولن يستطيع أحد شق صفه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية، إن الشعب المصري هو نسيج واحد وقوى، ولن يستطيع أحد شق الصف المصري، وتابع: اعتدنا في المناسبات الدينية والأعياد تقديم التهاني وتبادل الزيارات واللقاءات بين نسيجي الأمة وهذه هي نقطة قوة وتماسك الشعب المصري، حيث جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب الحرية المصري، كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، وقدم الوفد التهنئة برئاسة أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، ومنير حليم أمين لجنة حقوق الإنسان بالحزب، وجورج فهمي، أمين لجنة المواطنة بالحزب، والدكتور صمويل عصام أمين أمانة التخطيط الاستراتيجي، ونرمين ميشيل أمين لجنة التواصل المجتمعى، وماريا رزق.

وأضاف مهنى، أنه في ظل وجود قيادات وطنية مخلصة تهدف إلى جمع الشمل والحفاظ على النسيج الوطنى الخالص والذى لا يتأثر بأي مهاترات أو تدخلات خارجية أو داخلية غير وطنية، مشيرا إلى أن هذا عهدنا دائما بالشعب المصرى الأصيل المحب لوطنة ولكل مصرى محب لهذا البلد.

وأشار إلى أن روح المحبة والألفة التي يتمتع بها الشعب المصري والتي تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص المواطنين على مشاركة بعضهم البعض في المناسبات الدينية بالتهنئة وتبادل الزيارات، هو أقوى رد للمتربصين بمصر.

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