مشروع قانون بالبرلمان لإنشاء غرف لشركات الطيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمى الخدمات الجوية.
وقال إدريس، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمى الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذى يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها فى المحافل المحلية والدولية.
وأوضح إدريس، أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورًا كبيرًا فى برامج الجذب السياحى الدولى بمعدلات أفضل رقمًت وقيمًا، وستساهم فى فتح الباب أمام أسواق سياحية جديدة وجنسيات دولية أخرى، تساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الناتج المحلى من العملة الصعبة.
وأشار إلى أهمية هذا القانون فى توفير الرعاية اللازمة لشركات الطيران والتى تتجاوز 50 شركة ومنشأة تعمل فى مجال الطيران، وليس لها أى غرف تراعى مصالحها وتقدم يد العون والمساعدة لأجهزة الدولة، لافتًا إلى أن هذه الشركات توفر آلاف فرص العمل لشباب مصر، وتدعم الاقتصاد الوطنى، وتسعى جاهدةً إلى النهوض بقطاع الطيران فى مصر، بما يعود بالنفع على القطاع السياحى والدولة بأسرها.
ومن المنتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة بإحالة مشروع القانون إلى لجنة السياحة بالمجلس لدراسته ومناقشته.
وكان المجلس التأسيسى لغرفة شركات الطيران المصرية الخاصة «تحت التأسيس» عقد اجتماعا خلال هذا الشهر د، بحضور أصحاب ورؤساء الشركات المعنية بصناعة الطيران المدنى، بهدف الانضمام لعضوية الغرفة تحت شعب متخصصة بكل نشاط، مثل الطيران والتاكسى الجوى والرياضات الجوية والبالون والشحن الجوى والخدمات الأرضية والتموين والصيانة والوكالات.
واتفق على صياغة مشروع قانون إنشاء غرفة شركات الطيران المصرية، لعرضه على لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.
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