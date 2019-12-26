شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح الحسينى: نصوص انتخابات المحليات القانون الجديد جاءت إعمالا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهود التى تمت فى مناقشة قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة على مدار 70 اجتماعا والحوار المجتمعى وجلسات الاستماع، تؤكد الجدية فى النقاش والتعاطى مع جميع الرؤي لكافة الأطراف ذات الصلة بالإدارة المحلية فى مصر، مؤكدا أن مشروع القانون الذى خرج من اللجنة متكامل ومتوازن وفى حالة الموافقة عليه من المجلس وتطبيقه سيحدث نقلة وطفرة كبيرة فى المحليات.

وأضاف الحسينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة لا تمانع إطلاقا فى النقاش والحوار حول أى من الرؤى المختلفة مع مشروع القانون ولكن برؤية موضوعية وعلمية ومن واقع الدستور، وهو ما حدث بالفعل خلال المراحل الأولى، ولكن مزيدًا من التأكيد على ذلك لا توجد أى ممانعة فى المزيد من النقاش والحوار الموضوعى حول القانون.

ولفت النائب ممدوح الحسينى، إلى أن الإشكالية الدستورية التى تحدث بشأنها عدد من النواب فى الجلسة العامة، لابد أن نضعها فى اعتبار الجميع، وأن توضح بشكل دقيق، وهى أن اللجنة لم تختلق النصوص الخاصة بالعملية الانتخابية في القانون وتمثيل النسب المنصوص عليها من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وغيرها، من لديها، وإنما التزمت بالنص الدستوري في المادة 180 من الدستور، وبالتالى أي انتقاد لهذه المواد بالقانون فهو ليس فى محله كون البنود تم نقلها من الدستور وليست من عنديات أو إجتهادات اللجنة، قائلا: "نصوص انتخابات المحليات بالقانون تم نقلها من الدستور ولا توجد أى إشكالية دستورية بشأنها".

Advertisements