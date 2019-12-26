شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الحرية: التواجد الحقيقي للأحزاب يأتى عبر التواصل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مقر الحزب بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور احمد مهنى الأمين العام للحزب وعدد من نواب رئيس الحزب ومنهم الدكتور أحمد بيومي، والدكتور مجدي علام وطلعت القواس، والمهندس اسماعيل نصر الدين، بالإضافة إلى الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتورة جيهان بيومي أمنية المرأة ومؤمن سيد امين الإتصال السياسي والدكتور نور ابوحبته امين محافظة المنيا، والنائب عاطف عبد الجواد أمين الحزب بالمحافظة، وشدد الدكتور صلاح حسب الله، فى بيان للحزب، على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تفعيل مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة، قائلا: إن التواجد الحقيقي للأحزاب هو التواصل مع المواطنين في شتى نطاق الجمهورية فهم الرصيد الحقيقي لتواجد أي حزب، وتابع الدكتور صلاح حسب الله: اليوم نفتتح المقر رقم 454 للحزب ونستهدف افتتاح عدد من المقرات في المحافظات الأخرى واستكمال الأمانات والوحدات الحزبية المختلفة، مضيفا أن الحزب به 100 ألف عضوية حقيقية بناء على عدد استمارات العضوية والمسددين للاشتراك.

وفى وقت سابق أصدر الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، قرار بتولي، نرمين ميشيل، لجنة التواصل المجتمعى بالحزب، وذلك ضمن خطة استكمال تشكيل الأمانات بالحزب.

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وقالت نرمين ميشيل، إن ذلك يأتي ايمانا بدور الحزب المجتمعى من خلال التواصل الدائم مع المواطن وسعى الحزب على حل المشاكل الحياتية التى توجه خلال مسيرته اليومية.

وأكدت نرمين ميشيل، أن الدكتور صلاح حسب الله، يؤكد خلال كل مؤتمر حزبي أو لقاء جماهيري على الاهتمام بمصلحة المواطنين، فهى الهدف الأول لحزب الحرية المصري، مضيفة أن هناك رسالة لكل أعضاء الحزب أن يعملوا على مصلحة المواطن سواء أن كان له استمارة عضوية بالحزب أم لا.