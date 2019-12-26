شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يغادر القاهرة لإحياء حفل موسيقى في مهرجان "شتاء طنطورة" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء، الموسيقار عمر خيرت متوجها إلي المملكة العربية السعودية برفقة فرقته الموسيقية ، لإحياء حفل موسيقي يوم الجمعة المقبل، بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان «شتاء طنطورة» السعودي، والذي تمتد فعالياته حتى يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 ومن مقرر أن تقام حفل على مسرح مرايام.

قامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات سفر الموسيقار عمر خيرت وفرقته الموسيقية عبر صالة 1 بالمطار القديم على متن الطائرة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

ويقود الموسيقار العالمي، عمر خيرت، فرقته الكبيرة ليعزف أشهر المقطوعات التي قوبلت بتصفيق حار في نسخة العام الماضي، التي حضرها خيرت بجانب أسماء عالمية أخرى مثل: الموسيقار ياني، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، وعازف البيانو الصيني لانجلانج، وفنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، بجانب حفل للراحلة أم كلثوم تم تقديمه عبر تقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

ومن المقرر أن يقدم خيرت، أهم مؤلفاته الموسيقية خلال مشواره الفني ومنها: "إعدام ميت، مسألة مبدأ، قضية عم أحمد، اللقاء الثاني، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، عارفة، غوايش"، وغيرها من أعماله الفنية الشهيرة.

ويقدم المهرجان لضيوفه عروض موسيقية عالمية لنخبة من أبرز الفنانين العالميين، بالإضافة إلى العروض الفنية والثقافية التي تربط الثقافات الشرقية بالغربية، ما يمثل امتدادًا لإرث العلا التاريخي، إذ ظلت العلا ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع الأرض على مدى التاريخ.

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تأتي نسخة هذا العام بعد أشهر قليلة من تدشين المملكة العربية السعودية للتأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة من حول العالم، ما يسهل الوصول إلى المملكة أكثر من أي وقتٍ مضى، وتوفير الفرصة للسياح للوصول إلى مدينة الحِجر النبطية، أول مواقع المملكة العربية السعودية المسجلة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والتي تقع في العلا.

ويقام شتاء طنطورة في إطار الرؤية الثقافية والتراثية للعلا، التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، منظم المهرجان، في باريس أكتوبر الماضي، ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتحويل المنطقة إلى أكبر متحف حي مفتوح للتراث والثقافة، بوصفها إرث حضاري للعالم.

ويستمر المهرجان حتى 7مارس 2020، وسيقدم على مدى 12 أسبوعًا مجموعة متنوعة من الفعاليات المثيرة والمشوقة، من رالي داكار العالمي إلى مهرجان المناطيد الدولي وثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل للخيول في العالم من خلال ملتقى الفرسان، وأول بطولة بولو صحراوية في العالم، وكذلك المطاعم المؤقتة والمتنوعة التي تحمل كبرى العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم.