شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: نشهد إنجازات غير مسبوقة فى كافة القطاعات بعهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ثمن حزب حماة الوطن بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى بمحافظة الفيوم ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، مؤكدا الحزب أن الدولة تبذل جهدآ كبيرآ في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، في ظل ما تواجهه من تحديات، وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن رئيس الحزب أن الهدف من مشروعات الإنتاج الحيوانى المختلفة التى بدأت الدولة المصرية فى تنفيذها منذ 3 سنوات تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاكتفاء الذاتى مع الحفاظ على الأسعار ومنع قفزها وتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة للمواطن البسيط كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

واوضح الهريدى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم والدولة المصرية تشهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات بخطط استراتيجية مُحكمة ودقيقة مشيرا الى أن مسيرة البناء والتعمير والتنمية التي يقود قاطرتها السيسي هي الوجه المضاد لدحر الإرهاب والطريق الصحيح لتجفيف منابعه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد افتتاح عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، يأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية قائلا: "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده اتحنا الفرصة لكل القطاعات"، مشيرا إلى أن كل المشروعات التى يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص رغم بدء إنتاجها وتشغيلها".

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