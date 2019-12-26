شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: السيسي أكثر رئيس عزز مكتسبات أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية، تعزيز مكتسبات أصحاب الهمم، ودمجهم فى المجتمع وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وقال وهدان، إنهم حصلوا على العديد من حقوقهم بعد 30 يونيو، موضحا أن الدولة حريصة كل الحرص على الاهتمام بكافة فئات المجتمع وفِى القلب منهم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، لذلك قامت تقوم بتأهيلهم وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية منهم، مضيفا فى بيان له، أن حضور الرئيس السيسي لاحتفاليات "قادرون باختلاف" لذوي الهمم هو أكبر دليل على حرصه على دعمهم والاستماع لمشاكلهم وحلها وتمكينهم داخل المجتمع وهو يجبر بخاطرهم فى كل مناسبتهم وهو أمر لم يحققه أى رئيس مصرى من قبل".

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي كرم ذوى الإعاقة الذين حصلوا على ألقاب رياضية، كما قدم البرلمان هدية لهم من خلال قانون متكامل خاص بهم ، يتضمن الكثير من حق ذوى الإعاقة من خلال حقهم فى الجمع بين المعاش والراتب، والتأكيد على 5 % من حقهم فى العمل، وهناك مميزات ضريبية لأصحاب الأعمال الذين يطبقون تلك النسبة فيما فوق، كما تم تطبيقها داخل شركات قطاع الأعمال، وحقهم في الالتحاق بالمدن الجامعية، وإعفاء كامل من القيمة المضافة، والضريبة الجمركية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك أمس الثلاثاء، فى احتفالية "قادرون باختلاف" والتى عقدت بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، وقال الرئيس، إنه على صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

Advertisements

وأوضح أنه وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى كافة المنشآت الشبابية والرياضية فى المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفورى بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات.

وأضاف الرئيس السيسى، إلى أن هذا المجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.