نيران قضية “حمزة مون بيبي” تقترب من دنيا بطمة..الأمن يوقف شقيقتها ابتسام في مراكش- التفاصيل

علم موقع “اليوم 24” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اقتادت زوال اليوم الأربعاء، ابتسام بطمة، شقيقة المغنية بطمة إلى مقرها في مدينة الدار البيضاء للاستماع لها في قضية حساب الأنستغرام “حمزة مون بيبي”، الذي يتابع فيه أكثر من شخص بتهم ثقيلة منها الاتجار في البشر.

وكشفت مصادر مطلعة للموقع أن عناصر الأمن وجهت استدعاء إلى شقيقة بطمة بمقر سكناها في مدينة الدار البيضاء إلا أنها لم تتوصل به، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة إلى الانتقال إلى عنوان منزل “فيلا” شقيقتها في مدينة مراكش، وهناك جرى توقيفها.

وأضافت مصادر الموقع أن ابتسام بطمة لازالت ضيفة على مقر مصالح الأمن للاستماع لها بعد ورود اسمها في مجموعة من الشكايات التي وضعها ضحايا حساب “حمزة مون بيبي”، كما ورد في مراسلة عميد شرطة المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة إلى الوكيل العام للمكل باستئنافية مراكش، والتي توصل “اليوم 24 بنسخة منها.

وحسب المراسلة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، فإن إحدى المتهمات في القضية، والمتابعة في حالة سراح، اعترفت أن ثلاث بنات، الشقيقتين (ع.ع) و(ح.ع)، وابتسام بطمة، كن يزودن المتهم الرئيسي بتسيير الحساب، والمتابع في حالة اعتقال بفيديوهات يتم نشرها على الحساب المثير للجدل على الانستغرام.

Advertisements

إلى جانب ذلك، وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاء إلى المغنية دنيا باطما، أيضا، للاستماع إليها في شأن الشكاية، التي سبق أن تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان منتصف يوليوز المنصرم، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، إلى جانب أسماء أخرى يمكن أن تكون لها علاقة بالملف.

كما وجهت الفرقة الوطنية استدعاء للفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المشهورة بلقب “الشيخة الطراكس”، من أجل الاستماع إليها في شأن شكاية وجهتها ضدها المغنية سعيدة شرف، التي تتهمها بـ”السب والقذف”.

ولازات قضية حساب “حمزة مون بيبي” معروضة على قضاء استئنافية مراكش، ويُتابع فيها المتهم الرئيسي “ع.ب” (31 سنة)، الذي يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير.