هدف قاتل يُجنب النهضة خسارته الأولى في البطولة أمام يوسفية برشيد

انتهت المباراة المؤجلة عن الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية، لكرة القدم، والتي جمعت مساء اليوم الأربعاء، بين فريق نهضة بركان وضيفه يوسفية برشيد، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
وحسم التعادل السلبي مجريات الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببركان، وأدارها الحكم الداكي رداد، بمساعدة هشام لخويالي، وادريس أيت جيلال، بينما أنيطت مهمة الحكم الرابع بلحيجاجي لعيد.
ولم يمهل الفريق الحريزي مضيفه أكثر من 10 دقائق على بداية الفصل الثاني، ليفتتح حصة التسجيل عن طريق اللاعب محسن الناصيري.
وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز الضيوف، أحرز البوركينابي جبريل شيخ واتارا هدف التعادل للنهضة في الوقت البديل، قبل أن تعلن صافرة رداد عن نهاية المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.
وواصل نهضة بركان عقب هذا التعادل، تصدره لجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن الوداد الرياضي الوصيف، علما أن لكل فريق مباراة مؤجلة.
وأصبح يوسفية برشيد المنقوص بدوره من مباراة، يمتلك 8 نقاط، في الرتبة قبل الأخيرة، بفارق 7 نقاط عن رجاء بني ملال متذيل الترتيب.
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