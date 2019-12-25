بوغبا يفكر في الانتقال ليوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، سئم من إمكانية رحيله عن قلعة "أولد ترافورد"، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط اسم بوغبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف الماضي، والانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، لكن لم يتمكن الفريقان من تلبية مطالب إدارة الشياطين الحمر.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن قرار ريال مدريد باستبعاد إتمام صفقة بوغبا في كانون الثاني/يناير المقبل، جعله يفكر جديًا في الرحيل إلى يوفنتوس.

وكان ريال مدريد قد أبلغ بوغبا بالتراجع عن حسم صفقة انتقاله إلى سانتياغو برنابيو في الشتاء، في ظل تألق الأوروغواياني فيدي فالفيردي.

على الجانب الآخر ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس عرض على مانشستر يونايتد 60 مليون يورو بالإضافة إلى إيمري كان مقابل ضم بوغبا.