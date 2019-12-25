طمرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (30 عاما) بجروح متوسطة الخطورة، إثر تعرضه لإطلاق نار، في جريمة وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في صالون حلاقة وسط مدينة طمرة.
وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أن مجهولين أطلقوا النار على محل تجاري في مدينة طمرة، وأضافت أن الطواقم الطبية قدمت العلاج لمصاب بأعيرة نارية، تعرّض ونقلته إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا في حالة متوسطة.
وعلم موقع "عرب ٤٨" أن المصاب يعمل في صالون حلاقة للشباب حيث وقعت الجريمة، وأن الأعيرة النارية أصابت الشاب في قدميه.
وتجتاح موجة متصاعدة من الجريمة المنظمة المدن والبلدات العربية، والتي تواجهها، بالمقابل، بحركة احتجاج واسعة، على شكل تظاهرات جماهيرية حاشدة تضمّنت إغلاقا للشوارع الرئيسة في البلاد.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام الجاري (2019)، 90 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.
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