شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: نؤيد معالجة المملكة لقضية «خاشقجي» والان نبدء بالتفاصيل

• يجب عدم تسييسها وتدويلها أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أن الصين لاحظت حكم المملكة في قضية خاشقجي. وأضاف عبر "تويتر": "الصين تؤيد معالجة المملكة لهذه القضية، وفقًا للقانون. وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي.. القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها".

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