مباحثات بشأن ليبيا بين أردوغان و قيس سعيد في تونس

في السياسة 26 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

تونس ـ وكالات: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره التونسي قيس سعيد الملف الليبي خلال زيارته تونس صباح أمس الأربعاء، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتأتي الزيارة بعد اجتماع عقده الرئيس التونسي أمس الاول بمجموعة من “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية”، وهو مجلس يضم أعيان القبائل والمدن الليبية كافة. ووفق بيان من رئاسة الجمهورية التونسية، فإن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية “فوض الرئيس قيس سعيد للقيام بجهود ووساطات بين الفرقاء الليبيين، لحل شامل للخلافات في ليبيا”. وأوضح البيان أن سعيد اتفق مع المجلس الأعلى على الوساطة، بناء على مجموعة من النقاط، أهمها “دعوة كل الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار والتوصل إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة في إطار الشرعية الدولية، والتأكيد على أن الحل لن يكون سوى ليبيا ـ ليبيا”. كما نص الاتفاق على “العمل على الإعداد لمؤتمر تأسيسي ليبي يضم كل المكونات السياسية والاجتماعية، واعتماد قانون مصالحة شاملة”. وتأتي زيارة أردوغان غير المعلنة إلى تونس وسط استغراب عدد من السياسيين والإعلاميين بشأن التكتم الشديد حول توقيت الزيارة ومضمونها، إلى حين وصوله.وقال التلفزيون التركي (تي ار تي)، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، إن الوفد المرافق للرئيس التركي ضم

وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه لم يتم التطرق خلال المحادثات الثنائية إلى مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. وقال إن المذكرة “لا تتعلق بحدود تونس، ولذلك لم يتم التطرق لها خلال المحادثات”.

من جانبه، قال أردوغان :”التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها، وإنما على دول الجوار ، وأنا على ثقة أنه سيكون لتونس إسهامات قيمة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا”. وجدد أردوغان التأكيد على أن الاتفاق البحري الذي تم إعلانه مؤخرا بين تركيا وليبيا يخص البلدين فقط وبالتالي “لا يوجد مبرر للتحفظ اليوناني”.

وقال الرئيس التركي “طالبت بمشاركة الدول الثلاث في القمة لدرايتها بالأوضاع الداخلية في ليبيا”. وأوضح الرئيس التركي أنه يدعم حلا للأزمة الليبية عبر مفاوضات داخلية بين الفرقاء الليبيين.

من جانبه، يناقش البرلمان التركي مقترحا حول إمكانية نشر قوات تركية في ليبيا وذلك في أول جلسات العام الجديد. وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء نقلا عن وسائل إعلام تركية قولها إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان يقوم بإعداد هذا المقترح لطرحه للنقاش أمام البرلمان. كان مبعوث تركيا إلى طرابلس امر الله ايشلر قد استبعد يوم الجمعة الماضي قيام بلاده بارسال قوات إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا. وقال ايشلر في مؤتمر صحفي في انقرة إن بلاده يمكنها ارسال خبراء لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب حال طلبت طرابلس ذلك، وفقا لوكالة بلومبرج.