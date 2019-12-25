الاحتلال يخطط لتسمين استيطانه بـ3000 وحدة بالضفة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: أعلن رئيس حكومة “تصريف الأعمال” في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خططه لتقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومنطقة صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، سيقدم القرار خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط التابع لحكومة الاحتلال.

وصرح “جلعاد أردان” أحد المسؤولين الكبار في حزب الليكود للصحيفة، بأنه سيدعم نتنياهو في الانتخابات الداخلية للحزب، باعتباره الأنسب لمواجهة التحديات التي تواجهها إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن جلعاد لم يكن يعبر عن رأيه بشأن دعم مرشحي حزب الليكود طيلة فترة الاضطرابات السيايسة التي واجهها الشارع الإسرائيلي داخل حزب الليكود وخارجه. ويواصل نتنياهو جولاته في مختلف أرجاء إسرائيل، ويعقد المؤتمرات من أجل حشد الدعم لصالحه في انتخابات حزب الليكود. وكان عباس صرح مساء أمس الاول، بأن إسرائيل “لا تريد” أن تجري الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس وأنه يتمسك بذلك. وقال عباس عشية عيد الميلاد المجيد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) “جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس”.