العراق: قصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الحكومة والبرلمان يوافق على قانون جديد للانتخابات

489 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات

بغداد ـ وكالات: أفاد تقرير إخباري عراقي باعتذار قصي السهيل عن تكليفه برئاسة الحكومة العراقية. فيما وافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) على قانون جديد للانتخابات.

ونشر موقع “السومرية نيوز” صورة لوثيقة قال إنها “صادرة من مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء”. وجاء في نص الوثيقة:”الإخوة في تحالف البناء، أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مواتية ومهيأة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم التوفيق في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا”. وكان مصدر برلماني أفاد بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة. الى ذلك، وافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة. وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت “باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة”. ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها. ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

على صعيد أخر، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مقتل 489 متظاهرا وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين في المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث على التوالي للمطالبة بإصلاحات في العملية السياسية. وقال الدكتور علي البياتي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عدد الضحايا للمظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها وحتى أمس بلغ 489 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب . وأشار إلى أن عدد المعتقلين بلغ 2807 ، تم إطلاق سراح غالبيتهم ولم يتبق سوى 107متظاهرين رهن الاعتقال. وأضاف أن “عدد المختطفين من الناشطين المدنيين في ساحات التظاهر بلغ 77ناشطا مدنيا تم إطلاق سراح 12 منهم فيما قتل 33ناشطا مدنيا”. وحسب شهود عيان ، نجا الفنان الكوميدي العراقي والناشط المدني اوس فاضل من محاولة اغتيال بعد تعرضه لإطلاق رصاص في منطقة العرصات ببغداد من قبل مسلحين، فيما جرت في محافظة الديوانية مراسم تشييع الناشط المدني ثائر كريم الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 10 أيام جراء انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة بسيارته وسط المدينة.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثالث على التوالي منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبية . وأعلنت ساحات التظاهر صباح أمس رفضها ترشيح اسعد العيداني من قبل تحالف البناء لتشكيل الحكومة الجديدة .