طهران: لا وجود لأية علاقات مع واشنطن في الوقت الراهن

طهران ـ د ب أ: قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أنه لا وجود لأي علاقات بن طهران وواشنطن في الوقت الراهن. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أمس عنه القول إن “إيران اتخذت قرارا صارما بشأن عدم لقاء أي من المسؤولين الأميركيين”، واصفا ما يتردد بين الحين والآخر حول مفاوضات بين البلدين خلف الكواليس بأنها “دعايات غير واقعية”. وشدد على رفض الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بشكل كامل. وقال في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” إنه “لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران”. واعتبر إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونجرس “دليلا على أن غالبية الشعب الأميركي تؤمن بأنه (ترامب) لا يليق بمنصب الرئاسة”.

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