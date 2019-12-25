غارات وقصف إسرائيلي على غزة بعد تلويح نتنياهو باغتيالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.



واستهدفت المدفعية الإسرائيلية موقعا في محيط المدرسة الأمريكية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتتصاعد ألسنة الدخان في المكان.

وقال مصدر أمني بغزة، لـ"العين الإخبارية"، إن "الطائرات قصفت موقعا لقوة الضبط الميداني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وموقعا غرب خانيونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وذكر أن "الطائرات الإسرائيلية لا تزال تحلق في سماء القطاع".

وجاءت الغارات بعد قليل من تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عمليات اغتيال جديدة في القطاع.

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وقال نتنياهو في أول تعقيب له عقب إخلائه تجمعا انتخابيا في عسقلان بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة مساء الأربعاء: "من أطلق الصاروخ في المرة الماضية لم يعد بيننا، ومن أطلق الصاروخ هذه المرة فليستعد للرحيل"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في 12 من الشهر الماضي لاتهامه بإطلاق صاروخ أدى إلى إخلاء نتنياهو من القاعة.

وأخرج الأمن الإسرائيلي نتنياهو، الأربعاء، من قاعة اجتماعات بعد دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل.

وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية: "إن نتنياهو كان في اجتماع مع نشطاء من حزب الليكود الذي يتزعمه عندما دوت صافرات الإنذار، حيث تم إخراجه من القاعة على الفور".

وتجرى، الخميس، الانتخابات التمهيدية لرئيس حزب "الليكود".

وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة ومدينة عسقلان، مساء الأربعاء.

وفجر الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف عدة في قطاع غزة.