الصين: قضية خاشقجي شأن سعودي ونؤيد معالجتها وفقا للقانون

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العين الإخبارية - السعوديةالخميس 2019/12/26 12:56 ص بتوقيت أبوظبي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ
أعلنت الصين تأييدها للأحكام القضائية التي صدرت في حق مرتكبي جريمة قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها تؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقا للقانون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في تصريحات نشرتها السفارة الصينية في المملكة، مساء الأربعاء، "لاحظت الصين حكم السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقا للقانون".
وأضاف: "بكين تثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها".
وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين الماضي، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكر وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان أن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، وحققنا مع المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.
وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي، ولم توجه له أي تهم، وتم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.
وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، مشيرا إلى إطلاق سر اح القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي، لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.
وعن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائيا، بيَّن وكيل النيابة العامة السعودية أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا تزال ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
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