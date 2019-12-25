احتجاجات إيران وزيارة أردوغان لتونس.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: إيران تعطل الإنترنت قبيل "احتجاجات الخميس"، ومجلس انتخابات إثيوبيا يعترف بحزب "الازدهار" بقيادة آبي أحمد، و"حقوق الإنسان" العراقية: 489 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد، و"حقوق الإنسان" العراقية: 489 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد، وزيارة "نصف يوم" لتونس.. مراقبون: خطوة مشبوهة من أردوغان، وتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى لليوم الثالث، ومذكرة قانونية للبرلمان الليبي ببطلان اتفاق السراج وأردوغان، بعد 40 عاما من الثورة.. شعب إيران لا يزال يناضل من أجل حقوقه، ومصادر لـ"العين الإخبارية": لا تعديلات بالحكومة السودانية، واتفاق إيران النووي في 2019.. انتهاكات ومآلات متوقعة.

كما تتابعون أيضاً: إيران تحتجز مئات المراهقين من معتقلي الاحتجاجات بـ"الإصلاحيات"، والجيش الليبي يستهدف ثاني مدرعة تركية خلال 24 ساعة، والمعارضة التركية ترفض تدخل أردوغان بليبيا: يؤجج الأوضاع، ومنظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو، وأبوالغيط: الإمارات نموذج يحتذى به "في التفكير خارج الصندوق"، ووداع تاريخي لقايد صالح "صخرة دفاع الجزائر"، وحفتر يجتمع بقيادات الجيش الليبي قبيل انتهاء "مهلة مصراتة"، وحمدوك يتعهد أمام محتجين سودانيين بالقصاص للشهداء، وبابا الفاتيكان يحث قادة جنوب السودان على السلام في رسالة عيد الميلاد، ومدعية "الجنائية الدولية" ردا على نتنياهو: عملنا مهني ومستقل.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إصدار قانون لحماية المستهلك، والسعودية.. حقل الخفجي يعود للإنتاج بـ320 ألف برميل نهاية 2020، وواردات الصين من النفط السعودي تقفز لأعلى مستوياتها في نوفمبر، والأسهم اليابانية تنخفض والاستقالات تعصف بـ"نيسان" لأدنى مستوى منذ 2011، وباستثناء المكثفات.. روسيا تخفض إنتاج النفط بـ240 ألف برميل يوميا، و6.6 مليار دولار.. استقرار قروض الحكومات المحلية بالصين في نوفمبر، والبنك المركزي يكشف خطة حوثية للاستحواذ على أموال اليمن.

وإلى الملاعب تجدون: ماني 2019.. هداف البريمييرليج وشهادة ميسي يلخصان توهج السنغالي، وفي التكنولوجيا: هواوي تطلق نسخة مطورة من Mate X خلال 2020.

وفي الفن تقرأون: أسوأ 10 أفلام أجنبية في 2019.. بطولة كيانو ريفز وإميليا كلارك، بينما في المنوعات: مدينة الأشباح.. بلدة يهجرها أهلها قبل عيد الميلاد باستثناء زوجين.

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