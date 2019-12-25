«لا نفاجئ الناس أو نخوفهم بدون داعي» .. السيسي يتحدث عن مفاوضات سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المفاوضات لا تزال جارية مع إثيوبيا؛ للوصول إلى حل توافقي بشأن أزمة سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، خلال لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس السيسي: "اللي بنطلعه في وسائل الإعلام يعكس مسار المفاوضات، وبنقوله كي لا نفاجئ الناس أو نخوفهم بدون داعي، اللي بتسمعوه من المسؤولين يعكس المسار الحقيقي للمفاوضات".

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وواصل: "التفاوض تسير بشكل كويس، وفي الآخر عاوزين نصل لاتفاق يحقق لنا الهدف".

وشدد الرئيس السيسي أن مطالب مصر بشأن مياه النيل لا تتعلق بتنمية بل "بالحياة". وقال: "مطالبنا من المياه ليست تنمية؛ بل حياة.. ما يريده أشقائنا في أثيوبيا تنمية، ونحن حياة، والفرق كبير بينهما".

واختتم السيسي حديثه قائلًا: "نحاول الوصول إلى حل موفق واتفاق ملزم للجميع يوصلنا لأقل الأضرار".