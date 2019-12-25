خارجية روسيا: اقترحنا على الناتو الامتناع عن المناورات في المناطق الحدودية

كشف نائب وزير الخارجية الروسي ​ألكسندر غروشكو​، أن "​موسكو​ اقترحت على حلف ​الناتو​ الامتناع عن إجراء المناورات العسكرية في المناطق على الحدود بين ​روسيا​ ودول الحلف، وأن الحديث يدور قبل كل شيء عن مناطق البحر الأسود والبلطيق، لكن الناتو لم يرد على هذا المقترح".

وفي حديث صحفي، اعتبر غروشكو ان "هذا الأمر غير قابل للتفسير بالنسبة لروسيا، علما بأن الحلف يتحدث عن أهمية وقف التصعيد"، معيداً الى "الاذهان التشخيص الطبي لحالة الناتو والذي عبر عنه الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​"، مشيرا إلى أن "القمة الأخيرة للحلف في لندن قررت تشكيل "مجموعة حكماء" تعدّ بحلول عام 2021 مقترحات حول طريقة تكييف الناتو مع الواقع الجديد"، موضحاً أن "دول الناتو باتت في موقف صياد يمسك ذيل ​الفيل​، ولا يريد تركه، مع أنه لا يعرف ماذا سيفعل به"، مشدداً على ان "روسيا تمتلك ترسانة كاملة من الوسائل لضمان مصالحها المشروعة وقدراتها الدفاعية، وأن مواصلة السياسات المعادية لروسيا لن يؤدي إلا لتعميق أزمة الحلف".