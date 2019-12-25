المسماري: تركيا تنقل مسلحين ارهابيين إلى ليبيا عبر تونس

أكد المتحدث باسم "​الجيش الوطني​ الليبي" ​أحمد المسماري​، في تصريح صحفي، "ان ​المخابرات التركية​ تقوم بنقل عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي و"​جبهة النصرة​" من سوريا الى ليبيا"، مشيراً الى ان "هذا الموضوع خطير جدا، لأن هناك استخداما لأحد مطارات تونس في هذا الجانب وهو مطار جربة، حيث يتم إنزال مجموعات إرهابية في تونس ومن ثم تُنقل الى ليبيا، ومطارات مصراتة وزوارة ومعيتيقة استقبلت أعداداً كبيرة من الارهابيين"، موضحاً ان "البرلمان التونسي السابق تحدث عن ذلك في إحدى جلساته، وهناك أحاديث للسياسيين التونسيين عن هذا الأمر بالأرقام، والدولة التونسية تحت سيطرة حزب "النهضة"، التابع لتنظيم الإخوان الدولي، وهم الذين يسيرون الدولة".

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