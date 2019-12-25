السيسي: مصر تسعى إلى حل سياسي في ليبيا

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال لقائه مع رؤساء تحرير ​الصحف المصرية​، ان "مصر تسعى إلى حل سياسي في ​ليبيا​ يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني موحد"، مشيراً الى ان "اشتداد ​الأزمة​ في ليبيا حاليا، قد يدفع القوى الدولية والإقليمية المختلفة إلى البحث عن حل سياسي جدي، يمنع تفاقم الأمور"، مشدداً على ان "الاستقرار الشامل في مصر هو مفتاح كل شيء، ليس فقط داخل مصر وانما استقرار المنطقة بالكامل، وأن الكثير مما حدث في المنطقة خلال السنوات الماضية يعود في جانب كبير منه إلى عدم الاستقرار في مصر".

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