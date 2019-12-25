خارجية الصين: نؤيد طريقة معالجة القضاء السعودي لقضية خاشقجي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية قنغ شوانغ، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الصين تؤيد معالجة ​السعودية​ لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي وفقًا للقانون، وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي"، مشدداً على ان "القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها".

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