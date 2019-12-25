قداديس في الكورة احتفالا بميلاد المسيح

احتفلت ​الطوائف​ المسيحية في ​الكورة​، ب​عيد الميلاد​ فأقيمت للمناسبة القداديس بمختلف كنائسها. ففي ​كنيسة​ مار الياس- السامرية، ترأس الأرشمندريت ميخائيل رزوق، القداس الاحتفالي في حضور حشد من المؤمنين. بدوره، دعا كاهن رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا، نقولا داوود في عظته إلى "التحرر من ​الحياة​ الاستهلاكية، وفهم الأسرار الإلهية، التي تجسد المعنى العميق لعيد الميلاد".

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