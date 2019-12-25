النشرة: وفاة فتاة بعد اصابتها بطلق ناري عن طريق الخطأ

افاد مراسل "​الخليج 365​" عن وفاة فتاة قاصر بعد اصابتها بطلق ناري عن طريق الخطأ في منطقة صور، وقد حضرت ​القوى الامنية​ وباشرت التحقيقات في الحادثة.

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