النشرة:اصابة عنصر من القوة الفلسطينية المشتركة بطلق ناري عن طريق الخطأ

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان احد عناصر ​القوة الفلسطينية​ المشتركة في ​مخيم عين الحلوة​ نقل الى ​مستشفى​ "النداء الانساني" في المخيم عمصابا بطلق ناري في فخذه عن طريق الخطأ.

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