بقعوني: نأمل ان تشكل الحكومة وان يكون في رأس أولوياتها مكافحة الفساد

اشار متروبوليت ​بيروت​ وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران جورج بقعوني الى ان " ​لبنان​ مليء ب​الديانات​ وبالمتدينين وبممارسي الشعائر الخارجية، أما الذين يطبقون حقيقة تعاليم الله، فهم قلة، فالقيم والوصايا الأساسية أصيبت بوهن شديد".



وفي عظة له خلال ترؤسه قداس ​عيد الميلاد​ قبل ظهر اليوم، في ​كنيسة​ يوحنا الذهبي الفم في المطرانية، اعتبر بقعوني ان "​المتظاهرين​ ومن هم في ​السلطة​ أجمعوا على ​محاربة الفساد​، فالكل اتفق على محاربة الفساد الذي هو السبب الثاني الذي تجسد من أجله ابن الله، فهو أتى ليخلصنا من الخطيئة، وبالنسبة الى الله مشكلة الإنسان الحقيقية هي مشكلة فساد، أي مشكلة خطيئة، وابن الإنسان تجسد ليخلصنا من هذه المشكلة، والكل مجمع اليوم على محاربة هذه الآفة، وهذا شيء جيد".

وأمل بقعوني "ان تشكل ​الحكومة​ وان يكون في رأس أولوياتها ​مكافحة الفساد​ ومعالجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي وصلنا اليه، فالمسبب الأساسي لتردي الوضع الإقتصادي هو الفساد، فإذا عملنا على تنظيم الوضع الإقتصادي وتحسينه دون ان نحارب رأس العلة نكون كمن لم يفعل شيئا. ولمحاربة الفساد المستشري الذي اشترك فيه العديد من رجال السياسية والأعمال و​القضاء​ ورجال الدين والمواطنين، علينا ان نحارب الخطيئة والفساد في داخلنا عن طريق التوبة. يجب أن أحارب الخطيئة في حياتي وأن ساهم مع المجتمع في محاربة الشر الموجود في المجتمع، أما من يريد أن يغير الكل وهو لا يتغير فنتيجته الفشل".