وفد من مركز الإمداد للرعاية والتأهيل ببعلبك زار المطران رحّال

زار وفد من مركز الإمداد للرعاية والتأهيل في ​بعلبك​، ​مطران​ بعلبك للروم الملكين الكاثوليك الياس رحّال، لتهنئته بمناسبة الأعياد المجيدة وتقديم هدية رمزية من وحي العيد من إنتاج تلاميذ المركز.

بدوره أثنى المطران رحّال على جهود المركز المبذولة مع التلاميذ.

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