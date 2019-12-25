اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​​ابراهيم الموسوي​​، في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "أحدهم نشر مقالاً بمثابة شهادة على تاريخه وتاريخ أحد أصدقائه ليتحفنا بإنجازاتهما النضالية ضد العدو"، معتبراً انه "ليس المهم ماذا فعل وأين كان، وانما المهم أين هو الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: أحدهم نشر مقالاً بمثابة شهادة على تاريخه ولكن اي هو الأن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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