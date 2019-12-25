الجسر: نتمنى خلاص لبنان من براثن العنعنات الطائفية والمصالح الضيقة

جال النائب ​سمير الجسر​، على رجال الدين المسيحيين في ​مدينة طرابلس​، مهنئا ب​الميلاد​.

وللمناسبة تمنى الجسر "أن يشهد ​لبنان​ خلاصا ينتشله من براثن العنعنات الطائفية والمذهبية والمصالح الضيقة، وينقله إلى رحاب الرحمة الربانية و​السلام​".

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