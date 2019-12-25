الامن الداخلي يعمم صورة فتاة غادرت منزل جدها بعاليه ولم تعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة حنان حمزه زهر (مواليد عام 2005، لبنانية)، والتي غادرت بتاريخ 25-12-2019 منزل جدها الكائن في محلة ​عاليه​ براس الجبل إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى تاريخه. وتمنت المديرية من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة عاليه في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 05554256 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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