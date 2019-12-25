الطقس غدا ممطر بغزارة مع عواصف رعديّة ورياح قوية

اعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان "تأثير العاصفة (LOULOU) يستمرّ على الحوض الشرقي للمتوسّط حتّى يوم الجمعة، بإنتظار وصول منخفض جوّي آخرمصحوب بكتل هوائية باردة يوم السبت". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم وممطر بغزارة خاصة في ​الجنوب​ مع عواصف رعديّة ورياح قوية وانخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​. تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، يتوقع تشكّل ​السيول​ وانجرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية .

الجمعة:غائم وممطر خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعديّة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون في بعض المناطق الجنوبية و الداخلية، يتوقع حصول انفراجات ابتدأً من بعد الظهر .

السبت: غائم مع رياح ناشطة و​أمطار​ متفرّقة تشتد غزارتها مساءً وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠م خلال اللّيل.

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