افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في ​عسقلان​ وكريات ملاخي في منطقة غلاف غزة، في حين اعترضت ​القبة الحديدية​ عدد من ​الصواريخ​ كانت قد أُطلقت من ​قطاع غزة​"، مشيرةً الى انه "تم نقل رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​بنيامين نتانياهو​ الى مكان آمن أثناء تواجده في المدينة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: اجلاء نتانياهو من عسقلان بعد تعرضها لصواريخ اطلقت من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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