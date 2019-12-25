النشرة: محتجون يقفلون طريق تعلبايا بالعوائق والحجارة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن عددا من ​المحتجين​ اقفلوا ​طريق تعلبايا​ بالعوائق والحجارة رفضا لتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​.

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