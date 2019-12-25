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ترامب: لم أشتر بعد هدية عيد الميلاد لميلانيا

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ميلانيا تقف خلف زوجها خلال إحدى المناسبات في البيت الأبيض دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ميلانيا تقف خلف زوجها خلال إحدى المناسبات في البيت الأبيض قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يشتر بعد هدية عيد الميلاد للسيدة الأولى ميلانيا ترامب بينما بقي يوم واحد فقط على العطلة التي يمكن أن تصل إليه خلالها هدية غير سارة من كوريا الشمالية.

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وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأميركية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قال ردا على سؤال إنه انتقى "بطاقة جميلة" للسيدة الأولى.

وأضاف "ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد (لها). لم يتبق وقت يذكر . ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير".

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من Layalina 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور قديمة لسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب Melania Trump  خلال فترة المراهقة ومع بداية مسيرتها في عالم عروض الأزياء حيث بدت مختلفة تماماً عن مظهرها حالياً.الصور تعود إلى ميلانيا وهي في عمر 17 عاماً وظهرت فيها بملامح مختلفة تماماً مما يجعل من الصعب التعرف

وربما تكون هناك مفاجأة أخرى خلال العطلة تدور في ذهن الرئيس. ففي وقت سابق من الشهر الجاري حذرت كوريا الشمالية واشنطن من إمكانية أن تفاجئها بهدية في عيد الميلاد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بينهما لنزع أسلحة بيونغيانغ النووية.

وتكهن كثير من الخبراء بأن الهدية الكورية الشمالية يمكن أن تكون اختبار صاروخ بعيد المدى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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