- 1/2
- 2/2
أخبار ذات صلة
وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأميركية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قال ردا على سؤال إنه انتقى "بطاقة جميلة" للسيدة الأولى.
وأضاف "ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد (لها). لم يتبق وقت يذكر . ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير".
تصفح أيضا.. هكذا كانت ميلانيا قبل أن تتزوج دونالد ترامب: فتاة أخرى لن تتعرف عليها
من Layalina
وربما تكون هناك مفاجأة أخرى خلال العطلة تدور في ذهن الرئيس. ففي وقت سابق من الشهر الجاري حذرت كوريا الشمالية واشنطن من إمكانية أن تفاجئها بهدية في عيد الميلاد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بينهما لنزع أسلحة بيونغيانغ النووية.
وتكهن كثير من الخبراء بأن الهدية الكورية الشمالية يمكن أن تكون اختبار صاروخ بعيد المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لم أشتر بعد هدية عيد الميلاد لميلانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.