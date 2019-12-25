ترامب: لم أشتر بعد هدية عيد الميلاد لميلانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ميلانيا تقف خلف زوجها خلال إحدى المناسبات في البيت الأبيض

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وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأميركية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قال ردا على سؤال إنه انتقى "بطاقة جميلة" للسيدة الأولى.

وأضاف "ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد (لها). لم يتبق وقت يذكر . ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير".

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من Layalina

وربما تكون هناك مفاجأة أخرى خلال العطلة تدور في ذهن الرئيس. ففي وقت سابق من الشهر الجاري حذرت كوريا الشمالية واشنطن من إمكانية أن تفاجئها بهدية في عيد الميلاد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بينهما لنزع أسلحة بيونغيانغ النووية.

وتكهن كثير من الخبراء بأن الهدية الكورية الشمالية يمكن أن تكون اختبار صاروخ بعيد المدى.