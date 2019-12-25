لأول مرة.. السيسي يتحدث عن فلسفة التعديل الوزاري الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فلسفة التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع.

وقال الرئيس السيسي: "لو تابعتوا تطورات التشكيل الحكومي على مدار الـ 5 سنوات الماضية، تجدوا أننا في كل مرة كنا نتخذ خطوة متقدمة لتحسين الأداء".

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، في لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس: "أثناء متابعة أداء الحكومة، وجدنا أن هناك بعض الأمور تحتاج لإعادة تنظيمها، أو الاستفادة بالخبرات المتوفرة".

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وضرب السيسي المثل بدمج وزارتي الآثار والسياحة تحت قيادة الوزير خالد العناني، قائلًا: "(مثلًا) السياحة والآثار.. وزير الآثار معني بالموضوع بشكل أو آخر منذ نحو عام أو أكثر، وبالتالي تشكلت لديه خبرة جيدة، وإحنا أطمنا من الأداء، فممكن نخلي القطاعين يشتغلوا مع بعض".

واختتم الرئيس تصريحاته بالقول: "التطوير لا ينتهي طول ما إحنا عايشين؛ لأن هدف الإصلاح التطوير ووجود الأفضل لصالح مصر".

كان 10 وزراء و11 نائب وزير أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي الأحد الماضي، بعد موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري.

وشهد التعديل الأخير دمج وزارتي الآثار والسياحة، وفصل الاستثمار عن التعاون الدولي، مع تبعية ملف الاستثمار والإصلاح الإداري إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعودة وزارة الإعلام تحت مسمى وزارة دولة.