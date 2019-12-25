النيابة تحيل 4 متهمين بقتل "كلب المطرية" للجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين بقتل "كلب المطرية" لمحكمة الجنح.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم.

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وقال المتهمون في التحقيقات إنهم فوجئوا أثناء جلوسهم بعد منتصف الليل بالكلب يهجم على معزة حامل وتسبب في وفاتها في الحال، بعدها قاموا بتعذيبه للانتقام منه ولكنهم فوجئوا بنفوقه وأكدوا أمام رجال المباحث بأنهم لم يقصدوا قتل الكلب.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب وتعذيبه حتى الموت بدائرة قسم شرطة المطرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.