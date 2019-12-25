محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالجهود التي بذلها المجتمع المدني والمرأة والشباب فى إنجاح فعاليات مبادرة "نظف بلدك"، التى جرى إطلاقها أثناء الحوار المجتمعي لمواجهة مشكلة النظافة العامة،ونفذت مطلع الأسبوع الحالي بمشاركة مكثفة من العاملين بمجلس المدينة والأحياء والقطاعات وبعض المديريات الخدمية. وقال المحافظ إن المبادرة لاقت استجابة كبيرة من المجتمع المدني، وكان لها أكبر الأثر في دعم جهود المحافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ أسوان: المجتمع المدني شارك في نجاح "نظف بلدك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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