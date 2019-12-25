ميكروب يتسبب في إصابة 90 شخصًا بالتسمم في السعودية

أعلنت إمارة منطقة عسير اليوم الأربعاء انتهاء مجريات التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت في أحد المطاعم في بحر أبوسكينة التابع لمحافطة حايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادثة، حيث أكدت التقارير المخبرية أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب (استافيلوكوكس اوريس) الذي كان له نشاط عالٍ جداً في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.

وكانت أمانة عسير قد أعلنت تسمم 90 شخصاً يوم 8 ديسمبر الجاري، بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم في المركز، ونقلهم للمستشفى، مشيرة إلى أن البلدية أغلقت المطعم، احترازياً وأخذت عينات من الوجبات لإرسالها للمختبر.



وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أنه إلحاقاً للبيان الصحفي الذي أعلن الثلاثاء الماضي والذي تضمن توجيه أمير منطقة عسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة فيما

يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام، وتوجيه أمانة عسير بإعداد خطة عمل دقيقة تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً ويتم العمل بها في جميع البلديات بالمنطقة، وإعطاء سموه مهلة أسبوع لجميع الجهات لإنهاء مالديها.



فإنه وبمتابعة أمير عسير تشير الدلائل الأولية لتحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مسؤولية بلدية بحر أبوسكينة ممثلة في صحة البيئة فيما يخص الرقابة الصحية، كما انتهت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة محايل إلى الإفراج عن المقيمين النظاميين وربطهم بالكفالة الحضورية، وفرز معاملة مستقلة فيما يخص التستر التجاري توجه لفرع وزارة التجارة، وإحالة المتهمين من مخالفي نظام الإقامة للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وإحالة صاحب المنشأة لجهة الاختصاص لقاء تشغيله للعمالة المخالفة.

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وفيما يخص توجهه لأمانة عسير بإيجاد خطة عمل

تضمن عدم تكرار هذه الحادثة، أعدت الأمانة خطة عمل في مجال الرقابة الصحية لمنع حدوث التسممات في المنشآت الغذائية تضمنت ستة بنود يتم تطبيقها في جميع بلديات المنطقة، وتشمل تكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والكافيتريات التي تقدم وتجهز الأطعمة محلياً، والتحقق من سلامة تداول وحفظ الأغذية في المطاعم، ورفع مستوى النظافة الشخصية والوعي لدى العاملين، ورفع مستوى النظافة العامة للمحل، وتطوير أنظمة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وتطبيق برنامج الرقابة البلدي، وتدريب المراقبين على نظام ضمان جودة وسلامة الأغذية، كما تقوم الأمانة برفع تقارير دورية للإمارة لتوضيح نشاط الأمانة وبلدياتها في الرقابة على الأغذية.



وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن تركي طلال أمير منطقة عسير أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي خلل أو مخالفة تحدث لا يتم محاسبة مرتكبها، وأن كل مسؤول في موقعه يتحمل مسؤولياته وفق النظام، وأن الرقابة الوقائية القبلية لابد أن تأخذ حقها من الاهتمام والمتابعة، وأن تطبيق العقاب وفق مانصت به الأنظمة سيتم تطبيقه دون محاباة لأحد أيّاً كان موقعه.



وقدم أمير منطقة عسير شكره وتقديره لجهات التحقيق والجهات المشاركة معها والتي أنهت مهامها في الوقت المحدد وبما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع وإعطاء كل ذي حقٍّ حقّه دون إفراط أو تفريط.

