وكالة روسية: مصر تخطط لتغيير صورتها السياحية

أكدت وكالة ريا الروسية ،أنه تم إصلاح وزارة السياحة في مصر ، حيث دُمجت الإدارة مع وزارة الآثار ، كما كانت منذ أكثر من 50 عامًا.



و أضافت الوكالة أن الوزير خالد العناني ،ترأس هيكلًا جديدًا يسمى وزارة الآثار والسياحة ،حيث كان مسؤولًا سابقًا عن وزارة الآثار فقط.



وتابعت انه وفقًا لتعليقات رسمية من الجانب المصري ،فإن التغييرات مرتبطة بتنفيذ

"مشاريع أثرية كبرى تدعمها الدولة ، مثل المتحف المصري الكبير".



وتابعت الوكالة أن العناني أشرف على إنشائه، وشكل المجموعة ،بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوزير هو مؤلف مشروع لتحويل المنطقة المحيطة بالأهرامات على هضبة الجيزة.

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و أوضحت الوكالة أن السياحة الثقافية المصرية تعتمد على زوار الصين واليابان والولايات المتحدة

ودول العالم الأخرى والتي تعود بدخل أكثر عليها من الجولات الشاطئية.



ونصحت الوكالة بالترويج الضروري لـ "العلامات التجارية التقليدية" (أهرامات الجيزة وأبو الهول والمعابد القديمة في الأقصر ، إلخ) بالتزامن مع المتحف المصري الكبير، والذي سيفيد السياحة المصرية وسيكون لها مردود ايجابي .



واشارت الوكالة إلى ما اعلنه مجلس الوزراء المصري في بيانه بأن "مصر غنية بمجموعة متنوعة من المنتجات السياحية مثل الشواطئ والمعالم لكن ما يميز مصر عن غيرها من الدول هو معالمها السياحية."

