أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن عدم إصدار تأشيرات أميركية للضباط الروس في لجنة الأركان العسكرية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتم بتواطؤ مع الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريس.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن زاخاروفا قولها "يدور الحوار هذه المرة حول المشكلات التي يواجهها ممثلو وزارة الدفاع الروسية. يجبر الضباط الروس الذين تم اختيارهم وتعيينهم بشكل تنافسي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في وحدات السكرتارية، التي تتعامل مع القضايا العسكرية في الأمانة،
وأضافت زاخاروفا مؤكدة: "جدير بالذكر، أن هذا كله يحدث بتواطؤ واضح مع الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، الذي يتجاهل في الواقع انتهاك الولايات المتحدة للميثاق، والاتفاق بشأن موقع الخدمات المركزية للأمم المتحدة".
الأمم المتحدة بنيويورك.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى التخريب المستمر الذي تمارسه واشنطن ضد الموظفين الروس في أمانة
سبق أن رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الروس، من أجل المشاركة باجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت بمقر المنظمة في نيويورك من 24 إلى 30 سبتمبر 2019، بحجة مشاكل تقنية تتعلق بمواعيد تقديم الطرف الروسي للوثائق، فيما أكدت الخارجية الروسية أن تلك الأسباب عارية عن الصحة تماما، وأن الوثائق تم تقديمها في الموعد الذي حدده الدبلوماسيون الأميركيون.
وقدمت روسيا رسميا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً إجرائيا يقتضي نقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو إلى جنيف، على خلفية سياسة إصدار التأشيرات غير الودية، التي تنتهجها الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: واشنطن لا تصدر التأشيرات للمسئولين الروس التابعين لمجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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