مقتل طفل وإصابة آخر جراء انفجار في اليمن

لقى طفل مصرعه وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، "إن الطفل مبارك محمد غرزه البالغ من العمر 10 سنوات قُتل، فيما أصيب زبن الله مبارك غرزه 8 سنوات، جراء انفجار لغم أرضي، أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة

الميليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف".وتعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات انتشاراً للألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن نزوح عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك جراء القصف العنيف والمستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية رغم الهدنة

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الأممية.

هذا وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة: “إن ميليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمناً”.

ومن جانب آخرأكد المركز أن العائلات نزحت من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك نحو مديرية الخوخة.

ويذكر أنه ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في ديسمبر من العام الماضي بالحديدة، نزحت آلاف الأسر من منازلها في مناطق سكنها، وتعيش في مخيمات النزوح، هرباً من الجرائم الوحشية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية.