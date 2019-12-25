عون: ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشددا على أنها ستكون حكومة للبنانيين جميعًا.

وقال عون، في تصريحات عقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبيل قداس عيد الميلاد بمقر البطريركية في بكركي صباح اليوم الأربعاء: "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف، وهي

ستكون لكل اللبنانيين".

وعن شكل الحكومة، قال عون: "لم نتكلم بعد بشأن شكل الحكومة، لكن الحكومة لن تكون تكنو سياسية بل حكومة اختصاصيين".

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وتابع: "انتظرنا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري 100 يوم ولم نحل أزمة التكليف وليس هكذا نشكل الحكومة".

وكلف الرئيس عون، في 19 ديسمبر الجاري، حسان دياب، وهو وزير سابق للتربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد غالبية نواب البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قدم استقالته في 29 أكتوبر الماضي، بعد نحو أسبوعين من اندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.